"Aggiungi un posto a tavola": sul palco Cuccarini e Scifoni

Cinquant’anni fa debuttava ‘Aggiungi un posto a tavola’, commedia musicale italiana di Garinei e Giovannini, liberamente ispirata al romanzo ‘Dopo di me il diluvio’ di David Forrest, con le indimenticabili musiche di Armando Trovajoli. L’edizione del cinquantennale ha come protagonista Giovanni Scifoni, e una ‘ospite speciale’ come Lorella Cuccarini. Entrambi sono attesi questo pomeriggio (ore 17) al Teatro La Fenice di Senigallia.

E’ uno spettacolo fuori abbonamento all’interno della stagione proposta da Comune e Amat, in collaborazione con Bottega Teatro Marche. E, tanto per confermare la popolarità dell’opera, oltre che della Cuccarini, c’è il tutto esaurito. La speranza, quindi, è di riuscire ad acquistare biglietti a cui qualcuno ha rinunciato all’ultimo momento, magari per motivi di forza maggiore.

‘Aggiungi un posto a tavola’ è un ‘musical’ che ha fatto storia. Non ci sono più Johnny Dorelli, Paolo Panelli, Bice Valori, Daniela Goggi e gli altri, ma un nuovo cast che continua a dare linfa vitale a questo ‘classico’. Dopo una decina di edizioni e quattro stagioni di grande successo ‘Aggiungi un posto a tavola’ è tornato nei principali teatri italiani con la produzione di Alessandro Longobardi e la regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, ripresa da Marco Simeoli, la direzione musicale di Maurizio Abeni e un cast prestigioso che emozionerà anche i più giovani: Giovanni Scifoni, attore molto amato dal pubblico, nel ruolo di Don Silvestro, Lorella Cuccarini, special guest nel ruolo di Consolazione, la voce di Enzo Garinei, che interpreta ‘La voce di lassù’, Francesca Nunzi (Ortensia) e i debuttanti Sofia Panizzi e Francesco Zaccaro (Clementina e Toto).

La storia si apre in un immaginario paese di montagna in cui don Silvestro, il parroco, organizza uno spettacolo musicale intitolato appunto ‘Aggiungi un posto a tavola’. Una sera, dopo le prove, don Silvestro rimane a parlare con il suo amico Toto, che non sa cosa sia l’amore, e non capisce ciò che don Silvestro cerca di spiegargli. Arriva Clementina, una ragazza perdutamente innamorata di don Silvestro, che dice di volersi confessare, ma è un pretesto per stare un po’ con lui. Quando resta solo i parroco riceve una sorprendente telefonata: è Dio che gli annuncia l’intenzione di mandare sulla Terra un secondo diluvio universale e di aver scelto il suo paese per ripopolare la Terra. Info: 0717930842 e 3351776042.