Aggredì l’amico con una forbiciata. Chiesto un anno e quattro mesi

Aggredito con una forbiciata al petto dal suo migliore amico, mentre si trovavano in automobile. L’episodio, che risale a quattro anni fa, ha fatto finire a processo un 46enne di Loreto che sull’accaduto ha fornito sempre una versione diversa dei fatti. Il ferimento sarebbe stato accidentale perché avrebbe cercato solo di togliere le forbici dalla portata della vittima che avrebbe avuto istinti di gesti autolesionistici. Il procedimento è arrivato alla fase finale.

La Procura ha chiesto un anno e quattro mesi di condanna per il lauretano, difeso dall’avvocato Antonio Gagliardi, accusato di lesioni aggravate. La sentenza è attesa per il 27 novembre prossimo. La vittima, un 46enne di Castelfidardo, è parte civile nel processo, con l’avvocato Anna Maria Ragaini, e ha chiesto un risarcimento danni di 120mila euro. Il taglio delle forbici aveva penetrato una membrana del cuore e c’è mancato poco che morisse. Operato d’urgenza all’ospedale di Torrette per una lesione al pericardio riportò una prognosi superiore a 40 giorni. Il ferito denunciò l’amico quando si riprese dalla convalescenza. Il giorno dell’aggressione era il 20 maggio del 2020 ed entrambi erano a bordo di un Fiat Doblò guidato dall’aggressore. La vittima si trovava sul sedile del passeggero e stando alla sua versione dei fatti, raccontata anche in tribunale, l’amico gli avrebbe fatto 12 telefonate quel giorno. Poi lo era passato a prendere per fare un giro a Porto Recanati e andare a prendere un gelato. In auto il lauretano avrebbe preso le forbici che erano infilate in un portabicchieri e le avrebbe usate per colpirlo. Il primo tentativo lo avrebbe schivato, il secondo no, lo avrebbe raggiunto al petto ma all’inizio aveva creduto di aver riportato solo un taglietto.

Arrivati in gelateria aveva perso i sensi e si era risvegliato in ospedale subendo poi un intervento. Non aveva saputo spiegare il motivo di quella aggressione. Stando all’imputato invece il ferimento sarebbe avvenuto accidentalmente per impedire alla vittima, che aveva preso le forbici, di compiere un gesto estremo. In quel periodo sarebbe stato depresso per la fine del matrimonio con la moglie.