Aggredì l’infermiere. Si rifiuta di scusarsi e finisce a processo

Piuttosto che chiedere scusa ha preferito andare avanti con il processo. La storia è quella di un 70enne di Tegoleto (Civitella) che nel maggio del 2023 aggredì un infermiere che lo stava medicando. Offese, botte e una scarpa lanciata insieme alla bottiglia dell’acqua. Bruno Bruschi uscì dal turno di lavoro con cinque giorni di prognosi per un pugno alla spalla. Una vera e propria furia dall’altra parte di cui il motivo non si è ancora capito. E anche a distanza di quasi due anni gli animi non si sono raffreddati, anzi.

Bruschi insieme al suo legale, l’avvocato Stefano Buricchi, aveva proposto all’imputato una lettera di scusa pubblica e un risarcimento del danno. In questo modo avrebbe ritirato la querela. Certo, si tratta di un reato per cui si procede d’ufficio ma il tutto avrebbe avuto un certo peso nel procedimento. La proposta c’era, ed era sul piatto, ma il settantenne di Civitella non ci ha nemmeno pensato. Ed è così che ieri mattina davanti al giudice Giorgio Margheri si è svolta la prima udienza prebattimentale. La prossima sarà il 10 febbraio e da lì inizierà la discussione.

Come test verranno ascoltati i volontari e i carabinieri che sono intervenuti sul posto durante quello che doveva essere un’ordinaria attività di soccorso. E invece i militari sono finiti per scortare l’ambulanza perché il paziente era andato in escandescenza e se l’era presa con Bruno che era lì con lui. Per aiutarlo.

Al telefono ci racconta quel che è accaduto, rammaricato e anche sorpreso per certi aspetti. Ci ribadisce quello che ci aveva raccontato qualche settimana fa: "Ho fatto denuncia perché quel che è successo non è imputabile a una patologia psicologica, fare querela è stato un atto anche simbolico perché non si deve essere indifferenti verso la violenza, e quella verso i sanitari è sempre più sottaciuta". "Paura? Certo, noi infermieri rischiamo tutti i giorni, le minacce sono quotidiane e anche le aggressioni non sono così rare. Più che altro però sono rimasto amareggiato: io ero lì per aiutarlo. Perché mi ha colpito?", dice l’infermiere.