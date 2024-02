Aggredì una commessa in centro: foglio di via per il 45enne

Commessa aggredita in un negozio del centro, foglio di via obbligatorio da Ancona per il 45enne falconarese responsabile del fatto. L’episodio risale a mercoledì mattina, in corso Garibaldi. Mentre si trovava all’interno dell’attività ha avuto uno scatto di rabbia immotivata, prendendosela con la commessa. L’uomo aveva provocato una contusione alla schiena della donna, colpendola con dei pugni. Ignote le cause del gesto. Il 45enne era entrato come cliente e le aveva lanciato contro anche diversi oggetti prelevati dagli espositori. La commessa era riuscita a fuggire lungo il corso e a chiedere aiuto ai vigili del fuoco che si trovavano in zona per un intervento. Poi era arrivata la polizia che aveva portato via l’aggressore. Con il foglio di via il falconarese non potrà tornare ad Ancona per un anno. Il provvedimento è stato emesso ieri dal questore. Il 45enne è considerato una persona socialmente pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, poiché incline ad un comportamento violento e non controllato. Sarà visitato dal centro di salute mentale.