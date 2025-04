Aggredisce l'ex compagno con un mattarello ad Ancona: ammonita

Ancona, 8 aprile 2025 — Ha aggredito l'ex con un mattarello da cucina. Per questo il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso un provvedimento di ammonimento urgente e d'ufficio nei confronti della donna, una italiana di circa 65 anni. Secondo il racconto della Questura, aveva avuto una relazione con un uomo, anche lui del Belpaese, di cinque anni in meno. I due si erano conosciuti su un sito di incontri online. La relazione dopo qualche mese era terminata per la gelosia della donna, che però, anche dopo la fine della storia, continuava a perseguitare il suo ex con messaggi, chiamate e spesso facendosi trovare davanti casa di lui.

Nell'ultimo episodio che ha portato all'emissione del provvedimento da parte della Questura, la donna aveva colpito il sessantenne con un mattarello che aveva portato da casa. Sul posto erano intervenute gli agenti di polizia che avevano trovato nella borsetta della donna anche un coltello da cucina e per questo l'avevano denunciata.

Non si tratta dell’unico intervento da parte degli agenti di polizia, dato che lunedì la Squadra Mobile di Ancona ha denunciato un uomo di 58 anni, residente in zona, con l'accusa di furto aggravato e continuato, dato che avrebbe rubato alcuni proprietari di imbarcazioni parcheggiate nelle aree limitrofe al porto di Senigallia. Lo stesso è anche lui proprietario e utilizzatore di un piccolo natante. Dopo aver perquisito l’abitazione dell’indagato, su decreto dalla Procura del capoluogo dorico, gli agenti hanno sequestrato oggetti come motori marini fuoribordo (del valore di circa 400 euro l'uno), remi in legno per imbarcazioni (circa 100 euro a coppia), numerosi scalmi in ottone (supporti per i remi applicati ai bordi delle barche, valore di circa 50 euro a coppia), serbatoi di carburante per imbarcazioni (sequestrati 6 esemplari), ancore, cime nautiche e cartelli stradali. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Ulteriori controlli sono stati svolti dagli agenti di polizia locale nel weekend nel centro di Ancona, in particolare nelle zone di corso Garibaldi, piazza Cavour e piazza Roma, su disposizione dal Questore e della Prefettura. Per l’occasione, sono state identificate 71 persone, di cui 16 con precedenti, oltre a 33 veicoli mentre i veicoli sono stati 33. Nei guai è finito anche un 34enne italiano, con a suo carico in precedenza un foglio di via obbligatorio dopo la denuncia di possesso di droga ai fini di spaccio. Il Questore aveva emesso per lui la misura di prevenzione inibendo il suo ritorno per i prossimi quattro anni in città, ma l'uomo non era più reperibile fino a lunedì pomeriggio, quando i poliziotti lo hanno rintracciato per le vie del centro.