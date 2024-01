Aggredisce la compagna: arrestato in ambulanza

Litiga in casa con il compagno e lui la sbatte contro un termosifone causandole un trauma cranico. Dopo due ore i carabinieri lo rintracciano in ospedale e lo arrestano mentre scende dall’ambulanza. L’accusa è di lesione aggravate, ma la detenzione dura una notte poi viene rimesso in libertà perché non ci sono i presupposti di legge per convalidare le manette. I fatti che hanno portato all’arresto di un 60enne di Chieti, a Senigallia, risalgono a lunedi. La compagna, poco dopo le 14, si è affacciata dal balcone di casa e da li ha chiamato i carabinieri lamentandosi che l’uomo con cui conviveva le aveva fatto del male. I militari hanno raggiunto l’abitazione, dove vive anche la madre della vittima, e hanno raccolto la denuncia della donna, una 50enne del posto. Stando alla sua versione dei fatti era in corso un litigio, per futili motivi, degenerato perché il suo compagno aveva bevuto un po’ troppo. Dopo essersi insultati a vicenda il 60enne l’avrebbe spinta contro il termosifone di casa, facendole sbattere la testa. L’uomo, in preda a una rabbia nervosa, avrebbe tirato dei pugni anche contro il lavandino della cucina, dove erano appoggiate alcune stoviglie. Mentre colpiva il lavabo si è ferito a una mano e ha perso molto sangue poi ritrovato nell’abitazione dai militari. Dopo il gesto iroso ha lasciato l’appartamento, con la mano ferita. Una volta fuori dalla palazzina ha chiamato il figlio, che abita fuori comune, raccontando l’accaduto e su suo consiglio, visto che era anche ferito, ha chiamato una ambulanza per essere soccorso. Mentre il mezzo sanitario lo portava in ospedale, per le cure del caso, sono arrivati i carabinieri, che lo stavano cercando per le percosse rivolte alla compagna e immaginando che il sangue trovato fosse della donna. I militari lo hanno intercettato mentre scendeva dall’ambulanza e lo hanno arrestato. A suo carico infatti c’erano state altre denunce, poi ritirate dalla compagna, sempre per fatti simili. L’uomo, un imbianchino a chiamata, ha passato la notte in cella di sicurezza, in caserma, e ieri mattina è stato portato in tribunale ad Ancona per la convalida dell’arresto.

La giudice Francesca Grassi non lo ha convalidato ritenendo non ci fosse più la flagranza e nemmeno le esigenze del contesto. Il sangue in casa era per lo più il suo ed è stato evidenziato in udienza dal suo difensore, l’avvocato Gabriella Semeraro. La compagna ha riportato una prognosi di 5 giomi per un lieve trauma cranico. Gli atti verranno ora rinviati al pm che valuterà se esercitare o meno l’azione penale. L’uomo è tornato libero.

Marina Verdenelli