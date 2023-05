Aggredisce la ex al porto turistico: rompe il vetro dell’auto e fugge

Segue la ex che era uscita con un amico e gli sfonda il vetro dell’auto. È successo sabato pomeriggio, al porto turistico di Marina Dorica. Una donna di 43 anni aveva chiesto aiuto al 112 dopo un litigio avuto con l’ex compagno. Tra loro le cose non andavano bene e così lei lo aveva lasciato, già da qualche mese. Mentre si trovava al porto turistico l’uomo l’aveva aggredita, rompendole il vetro del finestrino dell’auto. I poliziotti sono arrivati mentre la 43enne raccoglieva i vetri. Il suo ex dopo il fatto è fuggito. Sulla circostanza la donna ha riferito di essere andata a fare una passeggiata con un amico, quando all’improvviso si é presentato il suo ex convivente, col quale aveva interrotto la relazione da alcuni mesi. Lui, pretendendo un ennesimo chiarimento, ha iniziato con scenate di gelosia, chiedendo con insistenza se avesse un nuovo fidanzato e pretendendo di vedere il suo cellulare. Al rifiuto di lei l’uomo si è irritato sempre di più, impedendole di uscire dal parcheggio, ponendosi dietro l’autovettura dove lei era salita per andare via. Avvicinandosi al finestrino anteriore lo ha colpito con pugni tanto da infrangerlo, senza causare alla donna alcuna ferita. L’amico della donna, presente sul posto, ha assistito alla scena. La donna ha spiegato agli agenti che proprio la gelosia del suo ex convivente l’aveva convinta ad interrompere la relazione, durata circa tre anni. Lei adesso potrà fare denuncia.