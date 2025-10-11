Aggredisce l’avvocato della ex: ancora guai

Evaso e ancora latitante ha un nuovo processo al tribunale di Ancona il 41enne di origine siciliana di cui si sono perse le tracce dal 15 settembre scorso. L’uomo aveva rotto il braccialetto elettronico fuggendo dagli arresti domiciliari in cui si trovava, in provincia di Siena, per stalking, maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna, commessi a Osimo. Reati per i quali si è aperto un processo martedì scorso. Ieri è finito davanti alla giudice Martina Marinangeli per un altro procedimento a suo carico, il reato è di violenza privata contro l’avvocata della sua ex compagna e relativo a un episodio avvenuto a Osimo il 14 aprile del 2023. Il 41enne avrebbe atteso la legale fuori dal suo studio, in piazza del Comune, e dopo essersi messo davanti a lei l’avrebbe bloccata impedendole di proseguire per la sua strada e chiamando anche i carabinieri per un intervento. L’uomo aveva dato indicazioni che la donna stava scappando. Nei giorni precedenti c’erano state delle divergenze su una causa che la legale stava seguendo come avvocato della ex compagna, che tutelava e lui l’avrebbe iniziata a tampinare. Le divergenze sono proseguite anche successivamente e culminate con una aggressione fisica ai danni della stessa avvocata avvenuta il 2 aprile scorso fuori dal parcheggio degli Archi, ad Ancona. L’uomo le avrebbe stretto le mani al collo. Per questo ultimo episodio gli sono stati contestali lo stalking e le lesioni e la procura ha chiuso le indagini chiedendo per il 41enne il rinvio a giudizio. Si attende che venga fissata la data dell’udienza preliminare. Intanto però deve rispondere di violenza privata ma ancora non si trova. Ieri gli è stato nominato un nuovo avvocato (il precedente ha rinunciato), d’ufficio, Federica Guarrella, che ha chiesto tempo per visionare il caso e l’udienza predibattimentale è stata aggiornata al 21 novembre.

ma. ver.