Aggredisce un conoscente: denunciato 40enne

Un uomo sta facendo un aperitivo in un locale alla periferia della città della carta quando viene aggredito, poi inseguito e spintonato da un suo conoscente. In pochi istanti si ritrova a terra dolorante: i poliziotti di Fabriano denunciano un 40enne fabrianese per il reato di minaccia e lesioni dolose. Il fatto è avvenuto un pomeriggio dello scorso fine settimana all’interno e nel piazzale antistante un bar cittadino della periferia. Un 43enne fabrianese, in compagnia di alcuni amici, stava tranquillamente consumando un aperitivo e parlando con i suoi amici, quando è stato avvicinato da un conoscente. Questi avrebbe iniziato prima ad ingiuriarlo e offenderlo, poi a minacciarlo anche pesantemente.

A scatenare la sua ira sarebbe stato il fatto che la donna con cui aveva avuto una relazione, fino a poco tempo prima, avrebbe avuto una storia anche con lui. Futili motivi legati alla gelosia quindi. Conosciuto l’interlocutore per la sua indole aggressiva e violenta, il quarantatreenne fabrianese ha preferito non rispondere al contesto e, accompagnato da un amico, si è allontanato dal locale posizionandosi fuori. Dopo qualche minuto, però, si è accorto di essere seguito dall’aggressore che, continuando a minacciarlo, a un certo punto lo ha spintonato violentemente e ripetutamente facendolo rovinare prima sui tavoli esterni del bar quindi sul basamento di un tendone parasole: infine, cadeva a terra lamentando, da subito, dolore. Solo l’intervento dell’amico e di alcuni clienti riusciva a sottrare l’uomo dalla furia dell’aggressore che è stato convinto, anche grazie all’intervento del proprietario del bar, a desistere e allontanarsi. Il 43enne fabrianese, dolorante, si è portato quindi al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove è stato medicato per le contusioni ed escoriazioni riportate su gambe e braccia.

E’ stato dimesso dal Profili con una prognosi di cinque giorni, salvo complicazioni. L’indomani si è presentato al commissariato della polizia di Stato di Fabriano dove ha depositato querela per i fatti avvenuti. I poliziotti si sono attivati immediatamente per avere riscontri della vicenda dalle dichiarazioni dei testimoni presenti: ottenuta conferma, hanno segnalato l’aggressore, un quarantenne fabrianese non nuovo a episodi di violenza fisica e analoghi, all’autorità giudiziaria. La sua posizione sarà oggetto, nei prossimi giorni, di valutazione in ordine all’applicazione di specifica misura di prevenzione da parte della divisione anticrimine della questura di Ancona.

Sara Ferreri