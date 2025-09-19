Aggredisce un passeggero: 64enne finisce a processo

Torna a casa in treno e durante il tragitto viene insultato e aggredito da un passeggero che viaggiava senza biglietto e senza indossare la mascherina anti Covid. "Ti apro la testa a metà, ti faccio male, ti faccio nero". Vittima un finanziere in borghese. Il militare sarebbe stato offeso solo per essere intervenuto su richiesta di una capotreno che si era trovata in difficoltà durante il controllo dei titoli di viaggio.

Era il 25 maggio del 2021, di giorno e il finanziere, un maresciallo capo, si trovava nell’ultima carrozza di un treno regionale che collegava la tratta Fabriano-Ancona, con fermate anche a Falconara. Proprio a ridosso di questo comune sono iniziati i problemi. A distanza di quattro anni è finito a processo il passeggero molesto, un 64enne originario di Napoli ma residente a Bologna, che deve rispondere di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ieri, davanti al giudice Matteo Di Battista, sono stati sentiti in tribunale sia il finanziere che la capotreno.

Tutto è iniziato attorno alle 12.30. La capotreno stava controllando i biglietti dei passeggeri e tre di loro non avevano il titolo di viaggio. La dipendente di Trenitalia ha iniziato a verbalizzare l’omesso possesso del biglietto per procedere con una multa. Mentre scriveva uno di loro, il napoletano, si sarebbe abbassato la mascherina. A quel punto la capotreno ha chiesto aiuto al finanziere anche se non era in servizio. Il militare infatti si era già presentato come tale al momento di salire a bordo e mostrando i propri documenti alla donna come passeggero non pagante come prevede il regolamento.

Il finanziere si è diretto verso il passeggero che non indossava la mascherina correttamente e lo ha invitato a mettere bene la protezione. L’uomo però gli avrebbe risposto di no perché aveva l’asma. A quel punto il militare gli ha chiesto i documenti ma il 64enne si è rifiutato di fornirli e ha iniziato a spintonarlo e a dargli dei pugni alla schiena. Poi sono arrivati gli insulti: "A Napoli i finanzieri fanno i po...". Il maresciallo capo ha chiamato il 112 e superata Falconara sono saliti a bordo i carabinieri di Montecarotto che hanno proceduto all’identificazione del passeggero e a farlo anche scendere. L’uomo è stato multato perché senza biglietto e senza mascherina: oltre 2mila euro perché era recidivo. A marzo dello stesso anno era stato trovato senza il dispositivo protettivo per due volte in dieci giorni.

