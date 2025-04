Aggredisce un’avvocatessa al parcheggio e il giorno dopo va a denunciarla in Procura. L’Ordine esprime solidarietà alla collega

Aggredisce l’avvocata della ex compagna, mettendole le mani al collo, e il giorno dopo l’aggressore va in Procura a denunciarla. Ieri mattina l’uomo, di origine siciliana, ha voluto sporgere querela ritenendo di non aver fatto nulla. Di buon ora si trovava in tribunale dove aveva una udienza, davanti alla giudice Paola Moscaroli, perché è imputato per violenza privata contro la ex, che è stata poi però rinviata a luglio. Finita l’udienza doveva lasciare il tribunale, scortato dalla pg informata del precedente, ma si è voluto recare al terzo piano per la denuncia.

Mercoledì mattina, proprio in vista dell’udienza di ieri, ha aggredito l’avvocata appena uscita dal parcheggio degli Archi. "Mi ha stretto un braccio attorno al collo – racconta la vittima – arrivando alle mie spalle poi dalla voce ho capito che era lui. Passato davanti mi ha stretto entrambe le mani al collo, fortunatamente sono intervenuti dei passanti che lo hanno allontanato proteggendomi. Credo mi abbia seguita". Ieri mattina anche l’avvocata ha sporto denuncia per stalking nei suoi confronti perché il gesto di mercoledì sarebbe uno di una serie avvenuti negli ultimi due anni. La Procura ha aperto un fascicolo e potrebbe scattare una misura cautelare per il siciliano.

L’ordine degli avvocati intanto è intervenuto esprimendo solidarietà e vicinanza alla collega aggredita. "L’accaduto è un caso gravissimo – commentano il presidente Gianni Marasca e il vicepresidente Andrea Nocchi – perché colpisce un avvocato che è il simbolo della tutela dei diritti di tutti e che non deve mai in nessuna maniera essere oggetto di vessazioni verbali o fisiche proprio per il ruolo che ricopre". L’ordine si costituirà parte civile nell’eventuale procedimento penale a tutela delle funzioni difensive dell’avvocato.