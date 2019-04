Senigallia (Ancona), 27 aprile 2019 - Gli fa una coccola, 32 enne aggredita dal suo cane a Senigallia. Il dramma è avvenuto giovedì scorso, 25 aprile, verso l’ora di pranzo quando un pastore maremmano, di proprietà della donna, all’improvviso ha agganciato la parte destra del volto della donna. Un incidente non così raro, di sicuro inatteso da parte della 32enne che certo non si aspettava la reazione da parte del suo cane.

L’esemplare le ha morso la parte destra del volto con strappo peggiorando la situazione. Una volta liberata dalla morsa del cane, la donna è stata soccorsa da un familiare e portata al pronto soccorso di Senigallia e quindi ad Ancona dove è stata subito operata da una équipe della Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’ospedale di Torrette e della facoltà di medicina e Chirurgia della Università Politecnica delle Marche. Ora la donna sta bene ed entro la fine di aprile, salvo problematiche, dovrebbe essere dimessa per poi tornare in ospedale solo per visite e trattamenti di controllo. Il professor Giovanni Di Benedetto, direttore del reparto, racconta i dettagli dell’intervento. Un intervento molto delicato, ma che per gli esperti del settore del reparto rappresentano una sorta di routine. Fino a qualche anno fa un’operazione simile non sarebbe stata tecnicamente possibile. Ormai la Clinica Ricostruttiva di Torrette è diventata una vera e propria eccellenza, una delle tante presenti all’interno del Policlinico di Torrette.

Professor Giovanni Di Benedetto: ci spiega le tappe della paziente morsa dal cane?

«La donna è arrivata dal pronto soccorso di Senigallia, dove era stata inizialmente portata, e poi subito trasferita qui a Torrette. La situazione era seria, il cane aveva aggredito la parte destra del volto, dalla guancia alla mandibola».

Un caso molto urgente immagino?

«Sì, l’intervento è iniziato poco dopo ed è durato quasi tre ore. L’équipe era coordinata dal dottor Matteo Gioacchini. Nei tempi e nella tecnica, è stato fatto qualcosa di eccezionale».

Tecnicamente cosa è stato fatto?

«Siamo intervenuti per ricostruire lo strappo del sopracciglio, del muscolo cutaneo della guancia, trattare il nervo facciale, importante per la mimica del volto, con massima attenzione per l’allineamento della palpebra».

E l’esito?

«Direi ottimo, fino ad ora. Siamo riusciti a ricostruire per larga parte il nervo facciale, così come la ghiandola della parotide. Le cicatrici sono lineari e le suture non troppo invasive, il livellamento del viso è stato scongiurato».

Per il futuro cosa si deve attendere la paziente?

«A livello funzionale non avrà problemi, grazie a tecniche chirurgiche raffinate l’impatto potrebbe essere molto relativo. Per fortuna il cane non ha aggredito il bulbo oculare, altrimenti le cose sarebbero andate diversamente».

Ci sono state conseguenze a livello di infezioni?

«Siamo riusciti a tamponare gli effetti, la ferita è stata sottoposta ad abbondanti lavaggi. La bava del cane può essere pericolosa».

Sono frequenti le aggressioni da parte di cani sotto il profilo operatorio?

«Nel 2017 è stata un’ecatombe di casi, ne abbiamo trattati ben 38, alcuni dei quali devastanti. Lo scorso anno ne abbiamo visti una dozzina, e non solo quelli da cane».

Ossia?

«Non sono rari i trattamenti chirurgici per morsi umani».