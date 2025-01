"Aggredita dai tifosi: nessuno ha alzato un dito"

Una domenica di sport si è trasformata in un incubo per Myriam Mirabile, 24 anni, tifosa dell’Ancona Rugby. Al termine dell’incontro di Serie C tra Ancona e Pesaro, conclusosi con la vittoria dei pesaresi, la giovane ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione da parte di due tifosi ospiti. Myriam, presente sugli spalti per sostenere il fidanzato giocatore, racconta ancora scossa l’accaduto: "Ero in tribuna, vicino al settore dei tifosi del Pesaro, quando una ragazza ha iniziato a insultarmi e minacciarmi. Poi mi ha dato uno schiaffo e tirato i capelli. Ho cercato di difendermi, ma subito dopo un uomo di mezza età mi ha colpito alla testa e spintonato". L’intervento del cognato, presente con la figlia piccola in braccio, ha evitato il peggio. "Nessuno ha mosso un dito per aiutarmi - denuncia Myriam - l’aggressione era sotto gli occhi di tutti ma nessuno è intervenuto". E ancora: "Se non emergeranno i nomi dei responsabili, denuncerò la società Pesaro Rugby".

Intanto, alla luce di quanto dichiarato dalla tifosa, Unione Rugbistica Anconitana e Pesaro Rugby hanno rilasciato un comunicato congiunto: "Fa male vedere associate le parole rugby e aggressione – si legge nella nota - le società desiderano esprimere il proprio dispiacere per quanto accaduto durante l’evento sportivo e tengono a ribadire che ogni forma di violenza o comportamento scorretto è contraria ai valori che il rugby promuove e che le nostre società si impegnano a sostenere. Domenica siamo stati tutti spettatori di una partita splendida. Il rocambolesco finale di partita che ha visto vincere Pesaro ribaltando all’ultimo il risultato, deve aver fatto perdere di vista a qualche tifoso i valori che dovrebbero animare il nostro sport, ma siamo altrettanto certi che sia stato un episodio isolato dato che la maggioranza dei tifosi non si è accorta di nulla".

"Stiamo indagando con i dirigenti sull’accaduto – ha aggiunto il presidente dell’Unione Rugbistica Anconitana Ernesto Cimino - ci sono dei testimoni e a quanto ci risulta le cose non sono andate come riportato dalla ragazza. Il signore di cui parla sarebbe intervenuto per dividere lei da una tifosa del Pesaro che si erano accapigliate. Sia io che il presidente del Pesaro eravamo lì presenti. Per noi non c’è stata nessuna aggressione e dunque non prenderemo provvedimenti".