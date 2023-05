Aggredita dal convivente ubriaco, chiede aiuto alla polizia

Due liti a Vallemiano a distanza di poche ore, doppio intervento della polizia. Il primo è stato nel pomeriggio di domenica, in un garage. Un residente stava facendo dei lavori con un martello quando sono arrivati due uomini. Uno scambio di sguardi ha acceso il litigio.

I due avrebbero preso a male parole il residente nel garage che aveva chiesto loro cosa stavano facendo e dopo ha chiamato la polizia.

I due erano in zona per riconsegnare un portafoglio trovato e al cui interno c’erano documenti intestati ad un cittadino che abita nel quartiere. Il secondo intervento è stato dopo cena. E’ stata una donna a chiamare perché era stata aggredita dal suo convivente ubriaco. I due erano rientrati con due auto diverse dopo una festa fuori città e l’uomo aveva guidato sbandando tanto che con lo specchietto retrovisore avrebbe anche sfiorato un pedone che camminava. Per questo lei si era fermata ad un distributore di benzina per riprenderlo. Da lì è scoppiato il litigio, perché l’uomo voleva continuare a guidare la sua auto, incurante della sbronza. La lite è continuata anche in casa. La donna ha chiamato la polizia preoccupata perché nella vettura del suo compagno c’erano oggetti contundenti e temeva per la sua incolumità. In casa c’era anche il figlio di lei che ha deciso di trascorrere la notte con la madre. La donna potrà decidere se denunciare il suo compagno per l’aggressione subita.