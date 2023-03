Ancona, aggredita dal marito, tenta di difendersi: lui l’accoltella a una mano

Una dona si copre il volto contro l'aggressione di un uomo

Ancona, 4 marzo 2023 – Aggredita dal marito cerca di difendersi dalle percosse ma lui la accoltella ad una mano. La mano con cui si era protetta il viso. Quel fendente infatti sarebbe stato diretto al volto e solo l’azione di riflesso, tempestiva, della donna, l’ha salvata dal rimanere sfigurata e, nell’ipotesi peggiore, di rimetterci anche la vita. Autore della violenza un 47enne originario della Lombardia ma residente ad Ancona. Nel capoluogo dorico viveva spostato con una 23enne, dell’est Europa, alla quale non avrebbe riservato un trattamento da bravo marito. Lei voleva lasciarlo ma lui non si sarebbe rassegnato all’idea.

A luglio scorso avrebbe dato il peggio di sé. Stando alle accuse, rientrato in casa ha messo le mani sul collo della moglie, appoggiandole sulla faccia anche un cuscino, come per soffocarla, poi l’avrebbe colpita alle gambe con l’uso di un bastone ed infine avrebbe preso un coltello, con una lama lunga 15 centimetri, e avrebbe cercato di accoltellare la donna al viso. Lei per difendersi ha alzato la mano e la lama si è andata a conficcarsi nel palmo arrivando in profondità tanto da raggiungere nervi e muscolo.

Finita in ospedale la donna aveva riportato una prognosi di 40 giorni. In ospedale era arrivata con una ferita da arma da taglio e così era stata allertata la polizia. Agli agenti della squadra mobile aveva poi confidato che erano almeno tre anni che subiva quel comportamento da parte del coniuge.

Era partita una indagine e la donna aveva lasciato l’abitazione e quell’uomo definito violento. Ad ottobre scorso per lui è scattato il divieto di avvicinamento alla donna con braccialetto elettronico. Ieri si è aperto il processo per lesioni aggravate, sia dall’uso dell’arma che per aver commesso il fatto ai danni della moglie, davanti alla giudice Martina Marinangeli. La 23enne si è costituita parte civile con l’avvocato Alessandro Calogiuri e chiede un risarcimento danni di 30mila euro. L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Giorgetti, ha fatto richiesta di risarcire il danno e per definire l’importo disposto a pagare è stata fissata l’udienza al 14 aprile.