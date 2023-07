"Aggredita di notte da una ragazza con lo spray urticante"

Aggredita con lo spray al peperoncino sotto la pioggia battente: paura al parco della Montagnola. È quanto sarebbe successo nella tarda serata di due giorni fa. Subito dopo il tramonto, all’imbrunire, una ragazza avrebbe chiesto aiuto al 112, il Numero unico di emergenza: "Aiutatemi, mi hanno spruzzato lo spray urticante in faccia", avrebbe ripetuto alla sala operativa. Nel giro di pochi minuti, fuori dal campo Nelson Mandela, sono giunte – da via Marini – le Volanti della questura dorica. Solo dopo è emerso come la giovane, una ragazza italiana dell’età di circa 20 anni, sarebbe stata aggredita – a suo dire – da un’altra donna, dopo il suo allenamento ginnico, esattamente all’esterno del campo da rugby. Gli agenti, una volta raccolti i dettagli del racconto, si sono messi alla ricerca di chi l’avrebbe aggredita. Stando a quanto trapela, si tratterebbe di una persona che, nella piovosa serata di venerdì, era vestita di nero, con capelli definiti "color argento". L’incontro tra le due, e la successiva aggressione per motivi al momento non noti, sarebbe avvenuto proprio fuori dal campo della palla ovale, là dove quasi ogni giorno si allenano le squadre di rugby e di football americano. In realtà, però, tutt’intorno c’è un’ampia area verde, un parco pubblico molto frequentato da adulti e ragazzini, appassionati di jogging e corpo libero. Due giorni fa, al Mandela, come ogni venerdì, si sarebbe allenata anche una squadra sportiva femminile, ma quasi sicuramente la 20enne non sarebbe una giocatrice professionista. Certo è che il campo sportivo, venerdì, è rimasto frequentato e presidiato dagli sportivi delle squadre locali almeno fino alle 22.

A prestare le prime cure alla ragazza, sono stati i sanitari del 118 (intervenuti insieme alla polizia), che l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. La zona è stata battuta palmo a palmo dagli agenti delle Volanti, ma al momento della donna con lo spray urticante nessuna traccia.

Nicolò Moricci