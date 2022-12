Aggredita e derubata in casa sua

Sono tornati i ladri a Villa Musone di Loreto, una delle frazioni che nelle ultime settimane ha subito un rafforzamento dei controlli proprio per le diverse incursioni. E’ successo l’altra sera in via Fonte delle Bellezze. Una signora anziana che vive da sola ha sorpreso un malvivente all’interno dell’abitazione. L’uomo l’avrebbe spintonata prima di darsi alla fuga. Sarebbe riuscito ad arraffare qualche prezioso prima di andarsene. La donna, sotto choc, ha chiamato i carabinieri per ricevere aiuto e per sporgere denuncia per quanto accaduto. La paura è stata tantissima, la sua e quella dei vicini. Sono proprio i militari della stazione locale a indagare sull’ennesimo colpo che sta scuotendo la frazione a due passi dalla Santa Casa. E’ caccia all’uomo adesso, con l’aiuto del sistema di videosorveglianza che potrebbe aver inquadrato l’uomo o l’auto su cui si sarebbe dato alla fuga, e il complice. L’ultima ondata di furti, in autunno, che ha riguardato appartamenti e piccoli negozi del quartiere, ha portato al deferimento di due individui da parte delle forze dell’ordine che hanno indagato sui fatti. C’era stata anche un’altra aggressione in casa, ai danni di una loretana, il 29 ottobre, finita persino a "La vita in diretta". Anche l’antivigilia l’attività di controllo del territorio nella frazione di Villa Musone si era fatta intensa ad opera dei Carabinieri della Stazione della città mariana, con il supporto della Squadra di Intervento operativo del Reggimento Carabinieri "Emilia Romagna" per garantire la maggior sicurezza in quel centro abitato durante le festività natalizie. A inizio novembre un comitato spontaneo di cittadini aveva mandato una richiesta scritta al sindaco Moreno Pieroni chiedendo di interpellare il Prefetto per ottenere un rafforzamento di forze dell’ordine e pattugliamento per ridare serenità ai cittadini esasperati e così era stato. Il primo cittadino si è incontrato con il Prefetto durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica proprio per discutere della situazione che si è venuta a creare. In quella sede ha richiesto una particolare attenzione rispetto all’intensificarsi di questi deprecabili episodi, ricevendo rassicurazioni in merito all’incentivazione dei controlli sul territorio.

Silvia Santini