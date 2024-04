"Aggredita in strada": ragazzina accusa, ma i filmati registrati la sbugiardano

Ancona, 6 aprile 2024 – “Sono stata aggredita da un uomo, un extracomunitario", ma non era vero niente. La denuncia choc è arrivata al comando della polizia locale una decina di giorni fa e la recentissima implementazione dell a Control Room, a cui sono collegate ben 400 telecamere, ha consentito di smontare quella gravissima attribuzione.

Un atto di accusa molto serio quello avanzato da una ragazza anconetana, minorenne, nei confronti di un uomo di origini africane. È stato il primo ed emblematico caso in cui la possibilità di avere gli occhi puntati su tutte le zone del capoluogo è tornato utile alle indagini, evitando l’avvio di un procedimento molto delicato.

In realtà la presunta aggressione non si era mai verificata, nonostante il racconto molto convincente della ragazzina. Talmente veritiera e convincente la sua deposizione da far addirittura propendere gli inquirenti verso una versione edulcorata che, al contrario, potesse nascondere molto più di un’aggressione fisica. I timori degli agenti della polizia locale erano di un probabile tentativo di violenza sessuale.

Il fatto sarebbe avvenuto in una strada poco trafficata nel cuore del centro storico di Ancona, a non troppa distanza da piazza Stracca e dalla sede comunale del Palazzo degli Anziani. Il fatto risale a una decina di giorni fa, quando la giovane, residente in città con la sua famiglia, si è precipitata alla sede del comando delle Palombare per raccontare il dramma. Senza apparenti motivi uno straniero le si sarebbe avvicinato per poi aggredirla, ma stando al suo racconto la ragazza sarebbe riuscita a divincolarsi e a scappare.

Da pochissimi giorni il sistema di videosorveglianza collegato alla centrale dei vigili era entrato in funzione e analizzando i dati dell’episodio gli inquirenti sono riusciti a rintracciare le immagini della presunta aggressione. Fortuna ha voluto che la zona in questione fosse scrutata da ben 7 telecamere. E le immagini hanno ricostruito tutta un’altra verità, al di là di ogni ragionevole dubbio. Nella registrazione si vede la ragazza avvicinarsi all’uomo, chiedergli qualcosa e poi, all’improvviso, scappare via senza che il soggetto l’avesse neppure sfiorata. L’uomo ha rischiato un’incriminazione gravissima, ma le immagini lo hanno scagionato e il caso è stato archiviato dalla procura.