Aggrediti tre senzatetto "Ci hanno pure derubato"

Aggrediscono tre senzatetto e poi li derubano. E’ successo in corso Garibaldi ieri nelle prime ore del mattino. I clochard, due donne e un uomo, hanno chiesto aiuto dopo aver subito un furto ed essere stati picchiati. I tre avevano passato la notte in qualche giaciglio di fortuna e arrivati lungo il corso ci sarebbe stato il pestaggio. L’uomo lamentava dei dolori forti al torace, per le percosse subite, e ha avuto bisogno delle cure ospedaliere. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia che ha raccolto le loro testimonianze. Sono stati i tre a riferire dell’aggressione e a denunciare il furto di tutte le loro cose, soldi compresi. I fatti sono ora al vaglio della polizia. Per il senzatetto ferito al torace è stata chiamata una ambulanza della Croce Gialla che ha portato l’uomo a pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Da settimane in città sono apparsi diversi senza fissa dimora che stazionano alle uscite dei negozi e dei supermercati. Alcuni dormono anche sulle panchine di piazza Cavour. Lunedì, poco dopo le 13, in corso Stamira era stato segnalato un ferito con arma da taglio. La polizia però non ha trovato nessuno.