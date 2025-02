Aggredito, c’è la denuncia del 16enne. All’origine dello scontro col coetaneo potrebbero esserci questioni di droga

Ha sporto denuncia per fare chiarezza il 16enne che sabato, sarebbe stato aggredito poco dopo la mezzanotte in via Oberdan da un coetaneo di origine straniera. All’origine della discussione, sfociata poi in aggressione, ci sarebbero debiti di droga che il ragazzo avrebbe dovuto ottemperare. Dopo l’accaduto, durante il quale il 16enne avrebbe ‘perso’ anche il cellulare, si è recato in pronto soccorso, ma i medici lo hanno dimesso senza alcun giorno di prognosi.

Lunedì si è recato in Commissariato per dare la sua versione dei fatti e aveva un piede dolorante, sempre a causa dell’accaduto. Il 16enne si sarebbe nuovamente recato in ospedale, ma la prognosi è stata comunicata agli agenti che stanno indagando sull’accaduto. In fase di denuncia il ragazzo avrebbe fatto chiarezza anche sul cellulare, ma le indagini sono in corso e le motivazione non sono state rese note. L’aggressore, di cui il ragazzo avrebbe fatto nome e cognome, proprio come il 16enne è noto alle forze dell’ordine perché noto come assuntore. All’origine dell’accaduto potrebbero esserci anche vecchie ruggini tra i due, un regolamento di conti relativo anche a fatti passati che hanno coinvolto i due giovani. La polizia ha acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in un istituto di credito all’intersezione tra via Oberdan e piazza del Duca, nella speranza di poter ottenere particolari utili alle indagini. Droga e giovani, una problematica su cui le forze dell’ordine hanno attivato una vera e propria task force nella speranza di arginare il fenomeno.