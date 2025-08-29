Aggredito e derubato da tre uomini

Un’aggressione in piena notte, tre senza tetto in preda all’alcol e ad una malattia infettiva contagiosa e un residente di via Scrima che per rientrare in casa senza chiavi è caduto da una grondaia. Tutti gli interventi di soccorso sono avvenuti tra mercoledì notte e ieri e hanno visto impegnata la Croce Gialla. Il primo, l’aggressione, è avvenuta mercoledì attorno alle 21, in via Giordano Bruno. All’altezza della rotatoria un 30enne peruviano è stato picchiato da tre stranieri, questa la sua versione, che lo avrebbero derubato del borsello con dentro effetti personali quali il passaporto e il permesso di soggiorno. Sono intervenuti i carabinieri, è stato portato in ospedale. Nella notte un 23enne del Mali si è messo a dormire lungo i binari della stazione ferroviaria. E’ stato notato dalla polfer, era ubriaco, anche lui soccorso e portato in ospedale. Attorno alle 13 di ieri, all’imbocco della variante alla statale 16, un 20enne della Costa d’Avorio voleva andare a fare due passi in direzione della galleria del Montagnolo. Non era in sé, è stato portato in pronto soccorso. In via Vinicio Rossi un senza fissa dimora con una malattia contagiosa è stato portato in ospedale a Senigallia. Altro intervento ieri sera in via Giannelli dove un bus ha frenato di colpo: due i passeggeri feriti.