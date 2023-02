Aggredito in discoteca, trovato sanguinante

A terra sanguinante fuori dal Nyx, la discoteca della Baraccola. Ora la polizia sta cercando di ricostruire quello che è successo nella notte a cavallo tra venerdì e sabato, a seguito della segnalazione di un soggetto rimasto vittima di aggressione. Il responsabile della vigilanza, che si occupa della sicurezza del locale in questione, ha indicato ai poliziotti la vittima dell’aggressione. Si tratta di un 25enne che all’arrivo degli agenti delle volanti mostrava ferite ancora sanguinanti in volto. Scosso e sotto shock, il giovane non era in grado di riferire alcun particolare in merito alla dinamica dei fatti, ancora in corso di accertamento. Insomma, non ricordava nulla, così come gli amici, che non sapevano fornire spiegazioni. Poco distante, però, fuori dal locale, gli agenti notavano la presenza di un altro ragazzo, poggiato su un’auto in sosta, con pantaloni e braccia sporchi di sangue, al quale si avvicinavano per sincerarsi delle sue condizioni. Il ragazzo, un 24enne già noto per precedenti in materia di stupefacenti, reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione, nonché destinatario di un avviso orale del Questore, riferiva di essersi procurato delle ferite a seguito di una caduta a terra e rifiutava l’intervento di personale medico. Gli addetti alla sicurezza precisavano invece che poco prima, quest’ultimo era stato accompagnato fuori dal locale in quanto molesto. La discussione tra i due giovani anconetani si sarebbe consumati all’interno del locale per motivio non ancora del tutto chiari. Gli addetti alla vigilanza sono intervenuti con tempestività, allontanando i contendenti. Il 25enne, rimasto vittima dell’aggressione, avrebbe ricevuto un pugno in faccia, riportando ferite per fortuna non gravi ma tali da fargli comunque uscire molto sangue. Il ragazzo ha avuto bisogno delle cure del personale sanitario del 118 che ha poi provveduto a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.

L’aggressione è oggetto di indagini da parte della polizia. Proprio dalla Baraccola era partita la lite che è poi sfociata alcune settimane fa nella sparatoria di via Flavia, dove due fazioni si erano date appuntamento in seguito a una lite violenta condita da minacce. Alessandro Giordano, tuttora agli arresti domiciliari con il braccialetto, esplose dei colpi di pistola ferendo un ragazzo di Ancona che per puro miracolo riuscì a salvarsi dopo ben due interventi chirurgici.