Aggredito in un negozio da cinque nordafricani

Una rissa è scoppiata il giorno di Ferragosto in via Leopardi, all’angolo con via Trieste. Un ragazzo di 21 anni di origini egiziane sarebbe stato aggredito da cinque nordafricani all’interno di una parrucchieria dove stava sistemando alcune cose prima di trascorrere la giornata di festa al mare con la sua famiglia e gli amici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Falconara e la Croce Gialla di Ancona.

La lite forse è stata scatenata da vecchie ruggini tra l’egiziano e i nordafricani. Conti in sospeso che hanno portato a un vero e proprio agguato nei suoi confronti. I militari hanno subito avviato le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto e capire i motivi del dissidio. Il 21enne, dopo essere stato medicato sul posto, è stato accompagnato al pronto soccorso di Torrette. Non ha riportato ferite gravi o contusioni tali da rendere necessario il ricovero. L’episodio ha suscitato un certo allarme sociale, tanto che ai carabinieri sono arrivare diverse segnalazioni di ciò che stava succedendo in via Leopardi.

Nella giornata di Ferragosto la Croce Gialla di Ancona ha poi effettuato altri servizi a cavallo tra Falconara e il capoluogo dorico. Un quarantenne somalo ha raccontato di essere stata aggredito in Piazza Ugo Bassi: è stato portato anche lui a Torrette, non è grave. Nel tardo pomeriggio la Croce Gialla è poi intervenuta alla alla Caritas di via Berti per un nigeriano colto da un malore mentre stava per ritirare il pasto. Sul posto un’ambulanza e l’automedica: l’uomo è stato portato a Torrette con un codice di media gravità.