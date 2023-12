Aggredito vicino alla mensa del povero: presi

Aggredito vicino alla mensa del povero. E’ successo sabato pomeriggio, in corso Mazzini. La vittima, un 35enne camerunense, è stato preso di mira da due persone, ubriache. Indispettite per un precedente contenzioso lo hanno minacciato con un coltello e una bottiglia di vetro. La polizia ha rintracciato i due soggetti in piazza del Papa, un 25enne e un 35enne, di origine somala: denunciati. Ieri sera la polizia in alcuni locali del centro: un esercizio etnico, in zona stazione, è stato multato per la mancanza di Scia esposta. Un altro, in piazza del Papa, è stato controllato per vedere se dava alcolici a minori ma era regolare