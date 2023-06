Aggressione a 19enne bengalese, lite tra cittadini pakistani e cliente slovacco in B&B

E’ stato aggredito da un connazionale mentre era con gli amici.

E’ successo lunedì sera, in via Marconi, agli Archi. La vittima è un 19enne bengalese.

Attorno alle 23 il giovane era con il suo gruppo quando è arrivato un bengalese che lo avrebbe preso a pugni. In strada si è creato un po’ di movimento con gli amici del giovane intervenuti a sua difesa e l’aggressore che non si placava.

Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri e l’intervento è stato poi portato a termine dalle volanti della questura. Il 19enne è finito in ospedale, soccorso dalla Croce Gialla, non è grave.

L’aggressore si è subito allontanato prima dell’arrivo della polizia.

Al Piano è andata in scena un’altra lite in un appartamento.

Due cittadini pakistani, conviventi si sono presi a botte per futili motivi. I sanitari del 118 hanno provveduto a prestare le cure del caso, trasportando uno dei due per accertamenti. Ieri mattina lite in un B&B del centro.

Il proprietario, 65 anni, è stato ferito da un cliente, slovacco, di 56 anni, che ha invitato a lasciare la stanza perché non era compreso l’uso della cucina. Ha 7 giorni di prognosi. Il cliente sarà denunciato per lesioni.