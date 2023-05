Aggressione a colpi di coltello in un locale In carcere un romeno: lesioni gravissime

La squadra mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Ancona, a carico di un o romeno di 34 anni, ritenuto responsabile di lesioni aggravate ai danni di un cittadino moldavo e minacce, queste ultime commesse in concorso con un 30enne italiano, quest’ultimo denunciato. I fatti risalgono alla sera dell’8 gennaio quando l’indagato, dopo una discussione iniziata per futili motivi all’interno di un locale spezzava una bottiglia di vetro per poi utilizzarla contro la vittima, cagionandole lesioni personali gravissime, consistite in un’ampia ferita alla guancia sinistra da cui ne derivava una malattia giudicabile guaribile in 61 giorni. Nella circostanza l’aggressore, prima di utilizzare la bottiglia spezzata sul volto della vittima, lo minacciava anche con una pistola che lo stesso chiamava 9-21, mentre un complice, anch’esso identificato e deferito alla Procura, minacciava la vittima in concorso con il principale indagato, brandendo un coltello con lama lunga circa 20 cm. Coltello ritrovato dopo una perquisizione.