Aggressione a morsi e cinghiate, denunciato

Cinghiate, colpi a suon di rasoio e pure morsi. Il tutto condito con una buona dose di alcol. Botte da orbi in strada lo scorso finesettimana in centro. A dare l’allarme, attorno alle 22.30, sono stati dei ragazzi che, passeggiando, hanno assistito alla lite presto degenerata in zuffa. A finire a terra, ferito, un giovane, e vicino a lui una cintura dei pantaloni grondante di sangue. Era visibilmente ubriaco. Scattati i soccorsi, sul posto, in pieno centro, è intervenuta prontamente una pattuglia del locale commissariato, per verificare quanto fosse accaduto. Al termine degli accertamenti, i poliziotti hanno denunciato un uomo, 18enne nordafricano, regolare sul territorio nazionale. Ferito anche lui, ma lievemente, dovrà rispondere di lesioni volontarie aggravate. I ragazzi che hanno lanciato l’allarme al numero unico 112 parlavano di una zuffa nella quale era stata utilizzata per menare colpi una cintura con la fibbia metallica. La volante del commissariato è intervenuta immediatamente sul posto, notando un giovane a terra con evidenti lividi ed ematomi. Accanto a lui una cintura con tracce ematiche, ma anche un rasoio da barba del tipo utilizzabile con lamette usa e getta. Il ragazzo sembrava aver abusato di alcol. Qualche metro più in là, i poliziotti notavano un secondo giovane, anche lui con lividi e ferite al volto e a un braccio, quest’ultima chiaramente causata da uno strumento da taglio. Il giovane sosteneva che poco prima, mentre si trovava in piazza della Repubblica, assieme ad alcuni amici, era stato provocato prima verbalmente e poi aggredito fisicamente da un suo connazionale (che indicava come quello seduto a terra), in stato di ebbrezza alcolica. "Mi ha colpito con la fibbia metallica della cintura, e ferito a un braccio con un rasoio da barba", ha detto ai poliziotti. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Profili, il giovane, che riferiva di essere stato aggredito, è stato medicato per una ferita da taglio all’avambraccio sinistro, e un’altra al padiglione auricolare destro dovuta a un morso. La cintura e il rasoio sono stati sottoposti a sequestro per le indagini del caso. Il giovane ferito è stato dimesso con una prognosi di 13 giorni, salvo complicazioni. Il presunto aggressore, già in passato denunciato per episodi di violenza e reati contro il patrimonio, è stato denunciato per lesioni volontarie aggravate dall’uso di armi improprie. Da chiarire le cause della zuffa.

Sara Ferreri