Aggressione al parco Picchiato un impiegato

Lo ha fatto di nuovo. Ancora una aggressione all’interno del parco della Cittadella da parte di uno straniero che da mesi ci vive all’interno ma nessuno sembra essere in grado di far allontanare. Ieri è toccato ad un dipendente comunale di 54 anni, un assistente dell’Ufficio Verde con tanti anni di esperienza che si trovava lì per lavoro. Ha visto degli oggetti abbandonati in una aiuola e ha chiesto allo straniero se erano suoi.

Sarebbe bastato questo per innescare un diverbio acceso tra i due, con il dipendente che avrebbe chiesto di toglierli rimediando un pugno in faccia. Lo straniero infatti, stando ai primi riscontri, lo avrebbe colpito più volte, a mano chiusa, mandandolo ko. Fino a ieri sera era ancora in ospedale. E’ stato colpito tra lo zigomo e l’occhio.

Sul posto è arrivata la polizia e una ambulanza della Croce Gialla che si è occupata del ferito portandolo in ospedale con un codice di media gravità. Lo straniero, si tratta di un nordafricano, ha già aggredito un’altra persona, a novembre scorso, il custode che apre e chiude il parco per conto della cooperativa Tebet. Lo aveva invitato ad uscire dal bagno pubblico perché lui doveva pulirlo ma il nordafricano gli aveva sferrato un pugno in faccia anche a lui. L’incaricato inizialmente aveva chiamato la polizia e aveva fatto denuncia per l’aggressione ma poi aveva preferito ritirare la querela. Dopo quel fatto aveva paura ad entrare da solo nel parco.

La presenza dello straniero sta preoccupando anche i residenti. L’assessore alla sicurezza Stefano Foresi, interpellato a dicembre dal Carlino, aveva rassicurato che il problema dell’inquilino del parco si stava risolvendo. "Condanno il gesto – ha commentato l’assessore – è già un soggetto noto e le forze dell’ordine sono state avvisate. Bisogna intervenire. Massima solidarietà al dipendente che stava facendo solo il suo lavoro".