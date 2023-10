Aggressione alle forze dell’ordine e spaccio: decreto di espulsione

Spaccio e aggressioni alle forze dell’ordine, 36enne destinatario di un decreto di espulsione verso il rimpatrio. L’uomo centro africano aveva chiesto la protezione speciale ma il questore glie l’ha negata e lui, con numerosi precedenti tornerà a casa dove non sono risultati pericoli per la sua incolumità.

Il 36enne è gravato da numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e violenza nei confronti di appartenenti alle forze di polizia. Gli agenti del commissariato lunedì lo hanno identificato e controllato, durante un mirato servizio disposto dalla questura. Ulteriori approfondimenti hanno permesso di appurare che l’uomo aveva trascorsi giudiziari, accumulati negli ultimi anni. Per questo è stato portato prima in commissariato per l’identificazione compiuta a mezzo di rilievi di polizia scientifica. Poi all’ufficio immigrazione della questura per la verifica della possibilità della espulsione immediata dal territorio nazionale.

Dal centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi si è data la disponibilità, e il 36enne, nella stessa giornata di lunedì, è stato portato e associato nella città pugliese per la successiva espulsione dal territorio nazionale.

"L’attività del commissariato di Polizia di Fabriano- spiegano dagli uffici di via Dante -, con la regia dell’ufficio Immigrazione della questura di Ancona, è incessante nella verifica delle condizioni previste dalla legge per il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno per asilo politico e protezione speciale".