Agguati davanti ai bancomat. Dieci anni di carcere alla banda

Agguati agli anziani davanti agli sportelli del bancomat, condannata la banda di romeni sgominata dai carabinieri. Dopo i 14 arresti eseguiti ad agosto del 2022, in tre ieri hanno visto concludere il primo grado di giudizio con la giustizia e sono stati condannati, in abbreviato, a quasi 10 anni complessivi di carcere. Il verdetto è stato pronunciato dal giudice dell’udienza preliminare Alberto Pallucchini: 2 anni e 8 mesi per un romeno di 45 anni, 3 anni per un romeno di 39 anni e 4 anni per un romeno di 61 anni. I tre imputati, difesi dall’avvocato Marco Flavio Torelli, sono in misura cautelare in carcere da dieci mesi. Sono accusati di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante. Tra il settembre e il novembre del 2020 avrebbero agito, in almeno sei furti, sul territorio di Ancona colpendo altrettante vittime agli sportelli di istituti di credito posizionati in piazza Ugo Bassi, a Tavernelle e a Torrette. Le indagini erano state condotte tra settembre del 2020 e gennaio del 2021 permettendo ai militari di accertare un sodalizio di criminali che si sarebbe reso responsabile, in tutto, di almeno una ventina di colpi commessi non solo ad Ancona ma anche in provincia, a Macerata e in cittadine fuori regione. Le vittime erano state persone di età compresa tra i 60 e i 90 anni. La tecnica attuata era sempre la stessa. Prima osservavano la persona da colpire, che si avvicinava allo sportello del bancomat per fare un prelievo. Da lontano riuscivano ad individuare il codice pin usato per effettuare il prelevamento del denaro contante di cui avevano bisogno. Con un pretesto poi si avvicinavano alla vittima, spesso lasciandole credere che le era caduta a terra del denaro. Distraendola riuscivano a sfilarle via la tesserina del bancomat appena usato e a sostituirla con una simile ma falsa o preveniente da un precedente furto e già sfruttata. La vittima ringraziava l’impostore credendo che gli avesse fatto solo un favore ma in realtà, stando alle accuse, gli aveva sottratto Il bancomat. Conoscendo il codice di sblocco la banda si recava agli sportelli, per più giorni di seguito, facendo prelievi e prosciugando di fatto il conto dell’ignaro proprietario. La vittima si accorgeva solo dopo alcuni giorni dell’ammanco ma era troppo tardi. In un caso la tesserina sostituita ad un anconetano era stata rubata a Roma. I tre finiti davanti al sup Ballucchini sono accusati del furti avvenuti principalmente ad Ancona. Per gli altri 11 il giudizio non è ancora arrivato.