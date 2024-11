Agguato in centro. Individuato solo uno degli aggressori

Accerchiato da tre persone che volevano rapinarlo del portafoglio e del cellulare, in pieno giorno e in pieno centro cittadino. Un agguato, subito da un cittadino peruviano residente in città e finito a terra dopo una aggressione fatta di calci e pugni, in piazza Cavour. Era il 5 ottobre del 2022, attorno all’ora di pranzo. Protagonisti tre pachistani, due fratelli di 29 e 31 anni e un loro conoscente, di 37 anni. Tutti e tre erano richiedenti asilo politico, ospiti in un centro di accoglienza all’epoca del fatto. Il gruppetto avrebbe adocchiato e circondato la vittima, 39 anni. Uno lo avrebbe spinto a terra con un pugno, un altro lo avrebbe colpito con calci a raffica nel tentativo di prendergli il cellulare e il portafoglio, infilandogli le mani nelle tasche in cerca di denaro, il terzo avrebbe guardato e aiutato uno dei due aggressori a rialzarsi perché nella foga era scivolato a terra. Il peruviano aveva iniziato a gridare e le sue urla avevano attirato i passanti che in breve tempo si erano avvicinati a vedere cosa stava succedendo. Solo così i tre lo avevano lasciato perdere allontanandosi di corsa. Il peruviano era stato soccorso da una ambulanza, aveva il corpo pieno di lividi. Sul posto erano arrivati anche i carabinieri e la polizia. Trenta i giorni di prognosi stimati dai medici per una frattura alla gamba sinistra, un trauma cranico non commotivo e una ferita lacero contusa in volto. Anche uno degli aggressori aveva avuto bisogno delle cure mediche e l’ambulanza era dovuta tornare in centro. Così erano stati individuati gli aggressori denunciati poi per tentata rapina e lesioni aggravate in concorso. Ieri, durante l’udienza preliminare, la giudice Francesca De Palma ha rinviato a giudizio solo il 31enne, difeso dall’avvocato Edoardo Massari. Si aprirà il processo a giugno. Non luogo a procedere per gli altri due perché sono irreperibili. Erano difesi dagli avvocati Jacopo Saccomani e Raffaele Sebastianelli.

