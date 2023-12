Agguato nell’agenzia. Il cliente entra e gli getta ammoniaca sulla faccia: "Temevo fosse acido"

"Inizialmente credevo fosse acido perché ho sentito subito un bruciore grosso e mi sono detto ecco, è finita. Poi ho capito che era ammoniaca. Mi chiedo perché questo gesto? Qualsiasi cosa si può risolvere parlando o se necessario con un avvocato. Sono molto sfiduciato, questa non può essere una professione per cui si corrono questi rischi. Non è pensabile arrivare a questo punto". A parlare è Cristian Urbinati, 52 anni, geometra e amministratore di condomini. Mercoledi è stato vittima di un agguato da parte di uno sconosciuto che alle 18.30 ha suonato al suo studio, in via Rubicone 10, a Torrette. Un uomo, che per sembianze avrà avuto più o meno la sua stessa età. "Ho aperto la porta e l’ho fatto entrare perché mi ha chiesto di vedere dei documenti per dei lavori fatti in un condominio – racconta Urbinati al Carlino, dopo essere rientrato dall’ospedale dove ha fatto una visita oculistica di controllo – Indossava un cappello e una sciarpa nera che copriva il viso. Non mi è sembrata una persona che conoscevo, così gli ho chiesto un documento e lui ha tirato fuori il passaporto, era un po’ ansimante e tremolante. Molto repentinamente ha estratto da un sacchetto della spesa una bottiglia già aperta e mi ha lanciato il liquido addosso, in faccia".

Era ammoniaca, in una confezione originale, una sottomarca. Urbinati non riusciva a vedere più molto bene ma ha avuto la prontezza di reagire per difendersi. "L’ho spinto via – continua – lui è caduto a terra, abbiamo un po’ lottato poi sono riuscito a trascinarlo fuori dalla porta per mandarlo via. Parlava italiano. Dopo il gesto non ha detto nulla. E’ venuto con l’intento di farmi del male perché la bottiglia era già aperta. Lui mi conosceva. In 25 anni di attività non mi è mai successo nulla". Una volta che si è messo in salvo il geometra ha chiamato il 112 e sono arrivati i carabinieri del Norm e una ambulanza della Croce Gialla. Urbinati è stato portato in ospedale per le medicazioni. "Mi bruciavano gli occhi – dice – ho avuto molta paura, pensavo fosse acido ma poi ho visto che non aveva corroso la pelle. E’ stato un gesto intimidatorio, senza una motivazione precisa. I medici mi hanno dato 20 giorni di prognosi per ora. Ho un occhio bendato, l’altro ancora vedo appannato. Ho una abrasione alle cornee".

L’aggressore ha lasciato il passaporto nello studio come anche un plico di documenti riconducibili ad un condominio in cui però, con quel nome, non risulta averci mai vissuto. Dietro il gesto ci sarebbero delle questioni economiche a cui il geometra è arrivato a capire solo dopo mettendo in fila i documenti abbandonati e ricollegandoli ad alcune procedure del passato. Urbinati ha sporto denuncia ai carabinieri per lesioni personali e getto pericoloso di cose. Il materiale trovato in studio e abbandonato dall’aggressore è stato sequestrato. I militari sarebbero già sulla buona strada per identificarlo.