Agguato per un iPhone Commercianti picchiati e rapinati dopo il lavoro: arrestati tre giovani

di Marina Verdenelli

Aggrediti alle spalle, dopo il lavoro, per rubare un costoso cellulare e fuggire via lasciandoli a terra feriti e doloranti. Vittime della rapina due commercianti del centro cittadino ai quali era stato teso un vero e proprio agguato. I fatti risalgono al 5 febbraio scorso e ad un mese dall’accaduto sono stati rintracciati gli autori del pestaggio e della rapina. Sono tre uomini, un 28enne e un 27enne, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Ad individuarli, dopo una attenta indagine, sono stati i carabinieri della Tenenza di Falconara, che quella sera erano arrivati sul posto e avevano iniziato subito le ricerche degli autori dell’agguato. I due negozianti, uno di 25 anni e l’altro di 38 anni, avevano finito di lavorare e stavano chiudendo la propria attività quando, attorno alle 20, si sono sentiti tirare dalle spalle. I tre li hanno colpiti al volti, con calci e pugni, mettendoli ko. Poi avevano rovistato nel borsello di uno dei due, portandogli via un iPhone 14 Pro Max, tra gli ultimi modelli della marca di cellulari, del valore di quasi 1.500 euro. I due commercianti avevano chiamato i carabinieri, prima di recarsi in pronto soccorso e questo aveva fatto partire subito le indagini. I militari avevano ripercorso le vie vicino alla zona della rapina, ricostruendo il tragitto che i tre rapinatori potevano aver fatto e avevano acquisito delle immagini dagli impianti di videosorveglianza della zona. Proprio dalle telecamere controllate si vedevano i tre soggetti nelle vicinanze del negozio, prima del pestaggio. Mostrando quei fermo immagini i due negozianti avevano riconosciuto il terzetto. Risalire alle loro generalità non è stato difficile per i carabinieri. I dei commercianti si erano fatti poi refertare in pronto soccorso per botte prese e avevano riportato lesioni giudicate guaribili in 5 e 11 giorni. Il gip del tribunale di Ancona ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per i tre rapinatori rintracciati. Ora si attende la chiusura delle indagini ed una eventuale richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura, sui tre rapinatori. Il cellulare costoso rubato non è stato trovato più in loro possesso. E’ probabile che il prezioso iPhone sia stato nel frattempo venduto o sia finito in qualche mercato parallelo per prelevarne pezzi di ricambio. Dopo il furto i tre se ne sono subito sbarazzati. Non è escluso che avevano pianificato ogni cosa.