Agi Marche, l’impegno di sviluppo sostenibile

Si è concluso con successo il XIV Congresso di AGCI Marche, svoltosi presso l’Auditorium dell’Hotel Federico II di Jesi. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul ruolo della cooperazione nel promuovere uno sviluppo sostenibile, equo e resiliente, in un contesto di profondi cambiamenti economici e sociali. Nel corso della giornata, aperta dai saluti istituzionali del Sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, di Francesco Corvaro Inviato Speciale per il Cambiamento climatico, del Capo di Gabinetto Patrizia Savarese Viceprefetto di Ancona, dell’Assessore Goffredo Brandoni della Regione Marche, del Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e del Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabbatini, è emersa con chiarezza la centralità delle imprese cooperative nella transizione verso un’economia più inclusiva e sostenibile.

Il Presidente Regionale di AGCI Marche, Antonio Gitto, ha sottolineato come il modello cooperativo rappresenti un’alternativa concreta alle logiche del capitalismo tradizionale, spesso orientate esclusivamente al profitto. Il valore dell’alleanza e la sua contemporaneità in un’ottica di innovazione, la sua importanza per le giovani generazioni anche in ottica di cambiamenti climatici.