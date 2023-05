Agility, Elena e Rebecca convocate in Nazionale

Al termine delle gare di selezione dell’Ente Nazionale della Cinofilia dedicate agli Under 19, le gemelle Elena e Rebecca Boari dell’AnconAgility hanno entrambe conquistato la convocazione nella rosa della Nazionale Italiana che parteciperà ai prossimi Mondiali in Inghilterra a Luglio. Rebecca con Kurt Cobain, border collie, nella categoria large, e Elena con Effe Effe, barboncino nano, nella categoria small, sono rientrate per punteggio tra i convocati che sono stati annunciati al termine della gara di selezione tenutasi a Varese il 14 maggio.