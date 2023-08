"Agosto ok, ma non è tutto oro ciò che luccica"

di Giulia Mancinelli

Tutto bene a Ferragosto ma la stagione turistica non si fa con alti e bassi. La settimana più "calda" dell’anno va verso il pienone in hotel, ristoranti e stabilimenti balneari, ma il vento in poppa di agosto non è stato costante per tutta la stagione e gli operatori ammoniscono, "non è tutto oro quel che luccica".

La stagione è stata penalizzata dal tempo instabile, dalla crisi economica e dall’alluvione dell’Emilia Romagna e ora più che mai serve una programmazione più strutturata. "Ferragosto va bene ma si vive alla giornata - afferma Filippo Borioni, titolare di Bagni 77 e referente Oasi Italia - non abbiamo dati ufficiali e quelli che arriveranno tra sei mesi non servono a nulla. Occorre una raccolta dati istituzionale costante, quasi in tempo reale, che possa far correggere il tiro in corsa e lavorare già per l’anno successivo. Senza strategia, si naviga a vista. Non si investe abbastanza nel turismo straniero, che in questo periodo soffre meno la crisi economica italiana, e per fronteggiare il danno di immagine dell’alluvione in Emilia Romagna non è stato fatto nulla. Non ci sono state risposte tempestive sulla balneabilità delle nostre acque ed è mancata una comunicazione efficace da parte di associazioni e istituzioni. Abbiamo avuto anche disdette per questo".

"A Ferragosto non ci sono problemi, ma la stagione è stata compromessa da tre fattori - concorda Cristian Ramazzotti, titolare dello stabilimento Scalo Zero e dei ristoranti Acquapazza e Tajamare - dal 20 aprile alla terza settimana di giugno è piovuto sempre, l’aumento dell’inflazione si è ripercosso sull’aumento dei prezzi e il calo della spesa delle famiglie e poi, l’alluvione dell’Emilia Romagna ha condizionato gli spostamenti anche verso la nostra costa. La stagione è stata più sottotono rispetto allo scorso anno e il passato non si recupera ma ci concentriamo su questo finale di stagione che è comunque buono".

Le strutture ricettive da Ferragosto a fine mese sono quasi tutte piene. "Le prenotazioni ci sono - aggiunge Marco Manfredi, titolare dell’hotel Bel Sit e presidente Federalberghi- la stagione però è stata faticosa, per il maltempo, per l’alluvione dell’Emilia Romagna e per le difficoltà economiche. Giugno è ormai irrecuperabile, anche sperando in un buon settembre e nel mezzo ci sono stati un po’ di alti e bassi. Le strutture che hanno clienti fidelizzati e che hanno investito nell’innovazione hanno lavorato bene, chi invece ha alzato troppo i prezzi o non si è evoluto ha fatto più fatica".