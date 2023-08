Agricoltura, Contributi per i Danni a Senigallia: 2 Milioni di Euro di Fondi Regionali

L’ufficio legislativo della Protezione Civile nazionale ha dato un importante riscontro alla richiesta di chiarimenti circa i contributi da assegnare alle imprese dell’agricoltura e della zootecnia che hanno subito danni nel corso dell’alluvione dello scorso settembre. Infatti le imprese del settore agricolo e della zootecnia che avevano subito danni a causa dell’alluvione del 15 settembre, non avevano potuto fare domanda mediante l’utilizzo del modello C1 e conseguentemente a oggi non avevano ottenuto alcun contributo. Per questo motivo la Giunta regionale aveva già utilizzato 2 milioni di euro di fondi regionali per far fronte a questa criticità. Nel corso della visita nelle Marche del Ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, il presidente Francesco Acquaroli e l’assessore all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini, avevano fatto presente la situazione chiedendo un chiarimento definitivo. Il Ministro Musumeci ha dato massima collaborazione a risolvere la questione e dunque la Protezione Civile nazionale ha inviato una nota esplicativa. "Per quanto concerne la questione relativa alle imprese agricole e zootecniche si ritiene che le stesse – così si legge nella lettera – possano presentare domanda di contributo". La Regione Marche esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto che permette anche alle imprese agricole di essere indennizzate causa alluvione del settembre 2022.