Agugliano, 150 firme per chiedere al sindaco l’isola pedonale in piazza

Sono 150 le firme raccolte dai commercianti del centro di Agugliano presentate al sindaco per chiedere l’isola pedonale in piazza. "Il 15 di questo mese è sempre stata la data in cui partiva l’isola pedonale in centro ma quest’anno tutto tace – dice il consigliere di opposizione Graziano Stacchiotti -. L’Amministrazione ha presentato il cartellone estivo ma non è prevista alcuna serata in piazza. Il cuore del paese resterà vuoto. L’isola pedonale, che per anni ha animato il centro dal 15 giugno al 15 settembre, non verrà istituita. Forse solo qualche weekend tra luglio e agosto. Nessun progetto per i giovanissimi, che restano senza spazi e senza proposte e la fontana del centro è stata spenta per non attirare i piccioni in periodo di siccità, hanno detto. Un gesto che sembra il simbolo perfetto di un centro che si spegne. Il centro non può morire d’estate".