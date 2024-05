Agugliano al voto, Alessandra Fiorani:: "Turismo e spazi per giovani e anziani"

Alessandra Fiorani è la candidata a sindaco per la civica "Insieme siamo Agugliano" nella corsa. "Mi ha spinto l’amore che ho per il mio paese, un luogo dove da sempre mi impegno in ambito associazionistico, in campo civico e amministrativo avendo ricoperto la carica di assessore circa 15 anni fa. Quello che vedo oggi è un paese spento, addormentato nel quotidiano e nell’ordinario. Poche iniziative, scarsi luoghi di aggregazione, strutture pubbliche in degrado e immobili mal utilizzati". Diversi i punti del programma: "Mi preme il tornare a essere una comunità. "Torniamo comunità" è il motto che la lista che rappresento e mi sostiene si è voluta dare a significare lo spirito con cui intendiamo lavorare. Impegno concreto per garantire i servizi essenziali, il ripristino del punto prelievi, l’apertura di un luogo di aggregazione per i giovani e l’attivazione del centro diurno per gli anziani. Obiettivo ambizioso è quello di promuovere turisticamente la nostra frazione Castel d’Emilio dando il giusto risalto alla sua naturale veste turistica. Negli ultimi dieci anni l’amministrazione uscente ha ridotto drasticamente i servizi agli anziani, ha chiuso il centro di aggregazione giovanile, lasciando gli adolescenti senza servizi. Ha scelto addirittura di chiudere un plesso scolastico, lasciando andare in malora diversi edifici pubblici. Effetto diretto di questa regressione è il calo della popolazione, scesa del 10 per cento rispetto a dieci anni fa. L’impegno prioritario è ovviamente quello di invertire questo trend negativo intervenendo da subito sulle lacune dell’amministrazione uscente".