Agugliano, cinghiali in strada. Impatto con l’auto: l’animale muore

L’ha visto quando ormai l’impatto sarebbe stato inevitabile. Brutto incidente l’altra sera tra Casine di Paterno e Agugliano. Un’automobilista alla guida di un’Audi ha centrato un cinghiale che gli ha attraversato la strada. Era già buio e non ha potuto frenare in tempo. L’animale è morto nell’impatto. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri per i rilievi di rito, chiamate dallo stesso automobilista spaventato che non ha riportato lesioni. Tantissima infatti è stata la paura per quell’uomo che stava per tornare a casa dal lavoro e si è visto sbucare l’ungulato da bordostrada. Nessun altro mezzo in transito in quel momento è rimasto coinvolto nonostante ci sia voluto del tempo per lo sgombero della carreggiata, in curva in quel tratto. Continuano intanto le segnalazioni di avvistamenti degli ungulati in zona e anche nei pressi del mare, oltre a quelli di lupi che ormai nemmeno si contano più: l’ultimo sempre l’altra sera, ripreso da un residente in auto, a pochi passi dal centro storico di Loreto che si aggirava indisturbato non arrecando danno a nessuno. La raccomandazione è di tenere al riparo di notte gli animali da affezione, dotarsi di recinti elettrificati o recinzioni alte almeno 1.5 metri per gli animali da cortile, non lasciare spazzatura o cibo per cani e gatti nei giardini accessibili, tenere i cani al guinzaglio percorrendo i sentieri e strade di campagna e, in caso di un incontro casuale, scacciarlo con urla.