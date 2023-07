Agugliano, i mitici ’70: da Renato Zero ai Queen passando per Celentano

Un’estate anni ’70 ad Agugliano: tutto pronto per l’appuntamento di stasera, alle 21.30 (ingresso libero). Piazza Vittorio Emanuele si prepara a una serata cantanti e musicisti pronti a far rivivere i miti dei "migliori anni della nostra vita". Sarà infatti Mario Rosati a interpretare Renato Zero ma poi le voci di Sofia Bevilacqua, Matteo Farinelli, Letizia e Serena Italia, Elena Solari e Martina Sulpizi offriranno un repertorio straordinario che stupirà la platea. Tanto per citare alcune canzoni e brani che animarono quelle estati indimenticabili, sul palco verranno interpretati Alan Sorrenti, Umberto Tozzi, Nada, Mina, ma anche Raffaella Carrà, Caterina Caselli, i Queen, John Lennon e Gloria Gaynor e Adriano Celentano. In piazza, il presentatore Mr Tony ricorderà "La Guglia" e ripercorrerà la storia della Sulvic, la mitica società degli impresari Sulpizi e Vico, che scoprirono scopritori Celentano al festival della canzone adriatica della Fiera della Pesca.

Nicolò Moricci