Ai Blacks Faenza il Memorial Seganti-Tampieri

I Blacks vincono il ‘Memorial Seganti-Tampieri’ superando la Virtus Imola con un netto 93-70. Ad alzare il trofeo è stato capitan Marco Petrucci (foto). Match sempre condotto dai faentini che già nel primo tempo volano sul 54-35 ipotecando la vittoria. Imola prova a rifarsi sotto, ma non riesce mai ad andare sotto i dieci punti di svantaggio. Non sono scesi in campo Vico e Molinaro, entrambi a riposo precauzionale. Intanto la Pallacanestro Firenze ha comunicato alla Lega Nazionale Pallacanestro di rinunciare alla trasferta di Matelica di domenica, decisione che porterà all’esclusione dal campionato, dato che accadrà anche il 15 con San Miniato (l’estromissione automatica arriva dopo due rinunce). Firenze perderà entrambe le partite 20-0 a tavolino, avrà due punti di penalizzazione complessivi e dal girone di ritorno verrà stilata una nuova classifica senza le gare giocate contro i toscani. Il campionato continuerà a 15 squadre con una che riposerà ad ogni turno: i Blacks saranno fermi il 26 marzo. L’unica novità riguarda le retrocessioni dirette che diventeranno tre.

Luca Del Favero