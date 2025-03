Ai domiciliari con il braccialetto

È scattato il provvedimento degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il 24enne di origini tunisine, già indagato per il reato di maltrattamenti alla moglie. L’ordinanza di aggravamento della misura cautelare è stata eseguita lunedì dalla Polizia giudiziaria di Jesi e segue il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto di dimora nella provincia di Ancona, disposti la scorsa settimana dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona su richiesta della Procura.

Intorno alle 9 del 12 marzo, gli agenti, impegnati in un servizio esterno di osservazione, percorrendo via Garibaldi si erano imbattuti nel giovane, intento a conversare a breve distanza con la moglie, pertanto violando la misura. Dopo essersi introdotto nella sua abitazione, la costringeva a seguirlo e a tornare con lui a Cingoli, cosa cui la donna aveva ottemperato per paura di una reazione avversa. Il passaggio della pattuglia si era rivelato, però, salvifico per lei e l’uomo era stato arrestato e portato in Commissariato.

Dopo l’udienza di convalida, gli atti sono stati trasmessi alla Procura per la richiesta di aggravamento della misura da parte del gip pervenuta, appunto, lunedì e contestualmente eseguita.