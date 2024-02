Ai funerali di Massimo le lacrime e i palloncini: "Un dolore lacerante"

Hanno versato lacrime di dolore, disperate, le tante persone presenti ieri mattina nella chiesa di Sant’Antonio delle Fornaci di Castelfidardo per dare l’estremo saluto a piccolo Massimo Basile, cinque anni, morto nell’incidente avvenuto la sera di Martedì grasso lungo via di Jesi.

Era in macchina con la mamma, Stella Abbene, e il fratello di dieci anni Samuel.

Sulla piccola bara bianca ricoperta di fiori campeggiava la foto con il suo bellissimo sorriso, quegli occhi dolci e le piccolen manine protese a stringere un piccolo crocifisso.

A terra, tanti altri fiori colorati e i biglietti lasciati dagli amichetti di scuola dei due fratelli.

"Ti vogliamo bene", "Non ti dimenticheremo", c’è era scritto. E poi un peluche, uno dei preferiti di Massimo. Inconsolabile il padre, Felice, accanto alla giovane mamma, alla nonna e alle parenti prossime pure in prima fila, di nero, con i fazzoletti di pizzo dello stesso colore a coprire il capo. La messa è stata officiata dall’arcivescovo della diocesi di Ancona-Osimo, monsignor Angelo Spina che, accanto al parroco don Pierluigi, ha detto: "La morte di un bambino ha il potere di provocare un’immediata e generale mobilitazione di cuori che si uniscono e diventano uno solo, che batte la stessa frequenza d’anima".

"Oggi siamo qui raccolti in una commozione profonda - ha proseguito - Ogni bambino è patrimonio sacro dell’intera umanità. Castelfidardo non piange con lacrime cupe e disperate, ma attraversate dalla fede. Ci stringiamo attorno alla mamma, al papà, a tutti con profondo affetto partecipe. La città oggi è tutta qui. Tu, piccolo Massimo, sei al centro dei nostri pensieri. Il dolore più lacerante per un essere umano è quello di un genitore che perde un figlio, un dolore che non può essere detto o raccontato".

I singhiozzi di mamma e papà si sono fatti più forti. "Di fronte alla disgrazia che ha devastato la loro esistenza, si fa spazio la domanda ’Perché è capitato a lui? Avremmo preferito essere noi’. La ragione non trova spiegazioni accettabili, è un mistero che non siamo in grado di capire".

Poi l’appello: "La morte non ha il potere di spezzare l’amore. Massimo sei un campione. Aiuta i tuoi amichetti in questo dolore. Lui ci guarda da lassù".

All’uscita, uno squarcio di luce di sole ha illuminato i presenti e la bara bianca. Alcuni hanno lasciato un messaggio scritto di ricordo all’ingresso della chiesa. I bambini hanno liberato in cielo palloncini bianchi, un ultimo saluto prima della partenza del corteo a piedi verso l’ingresso del monumento nazionale dove si erge il cimitero per la tumulazione. Gli inquirenti sono tuttora al lavoro per chiarire le cause dell’incidente e sembra che nessuna sia esclusa, anche quella del malfunzionamento meccanico della Toyota su cui era il piccolo, di un’avaria magari dopo una riparazione. Nel contempo, la Procura, con il pm Irene Bilotta, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale che non ha indagati iscritti ed è in attesa di ricevere tutta la documentazione da parte dei carabinieri.

Silvia Santini