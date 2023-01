Ai mondiali di basket lui però faceva le foto

L’immagine risale al mese di maggio 1963, Campionati mondiali di basket in Brasile. Oggi acquista un valore simbolico soprattutto per quello che non inquadra. Intanto sembra scattata con una Polaroid che allora costituiva una novità assoluta.

E’ una foto che mi ritrae mentre con l’aria più soddisfatta e tronfia di un nipote di Magellano dominatore dei mari, in piedi su un grande scoglio piatto che dominava le onde dell’oceano Atlantico per la verità assai tranquille. L’occasione era quella della squadra nazionale italiana giunta in visita ufficiale dalle parti di San Paolo, metropoli incredibile forte di una potente comunità nostrana politica ed economica incentrata sulla famiglia Matarazzo poi naturalizzata brasiliana per cui ad accompagnarci c’è una folta delegazione di grandi personaggi di ogni settore di umana attività.

L’aperitivo sulla Terrazza Martini del grattacielo più altro della città, per esempio, era roba da vertigini socioeconomiche non certo per i residenti delle "favelas".

E mentre io, mano davanti agli occhi contro il sole, in quella foto faccio alla fine la figura del "pirla" intercontinentale facendomi immortalare come un Robinson Crusoe da cartolina postale, lassù sopra la scogliera e il molo, forse a scattare anche lui una delle cento foto, ma certamente a far parte quale componente brillante ed eccellente della delegazione che accompagna "los amigos Italianos", c’era anche lui, Pelè, all’anagrafe Edson Arantes do Nascimento, che allora viaggiava intorno ai suoi giovani 23 anni e aveva già sulle spalle tutta la fama del mondo iniziata ai Mondiali svedesi del 1958 che affrontò appena diciottenne ma già immensamente bravo.

Ogni volta che la guardo, l’insegnamento costante di quella immagine è sempre quello: nella vita c’è sempre qualcuno che è dalla parte sbagliata dell’obiettivo.

Franco Bertini