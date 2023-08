Ai visitatori delle grotte Il passaporto del turista

Chi visiterà le grotte di Frasassi e tutto ciò che le circonda diverrà cittadino onorario con tanti di passaporto ed omaggio per grandi e bambini. "Il passaporto del turista" è la nuova iniziativa del Comune di Genga e del Consorzio Grotte di Frasassi. "Un vero e proprio passaporto – spiegano i promotori -che propone un itinerario di 5 imperdibili tappe dell’area tra arte, cultura e ambiente verrà consegnato ad ogni visitatore. Il timbro in ogni sito permetterà di ricevere l’attestato di cittadinanza onoraria di Frasassi all’info point nel parcheggio-biglietteria delle Grotte in località la Cuna. Insieme al passaporto, ogni visitatore, riceverà anche una mappa turistica dettagliata dell’area, con l’ubicazione e tutte le informazioni". "Il passaporto del turista nasce per promuovere l’arte e la cultura del territorio e coordinare in un unico progetto condiviso che ruota intorno alle Grotte i più prestigiosi siti attrattivi di Genga – spiega il sindaco di Genga Marco Filipponi – L’idea di creare dei cittadini onorari di Frasassi con dei veri e propri attestati di cittadinanza e passaporti ci permette di coinvolgere in prima persona i visitatori e farli sentire parte del nostro territorio". L’attestato verrà firmato dal sindaco Filipponi e consegnato ai visitatori all’interno di un pregiato cofanetto in carta artigianale della Cartiera Manualis di Fabriano, insieme ad una preziosa filigrana rappresentante il Tempio del Valadier, un prodotto di alta oreficeria simbolo del territorio. È prevista inoltre la consegna di una piccola sorpresa a tutti i bambini. Ecco le tappe: in primis lo spettacolo naturalistico delle Grotte con un percorso di un chilometro e mezzo aperto al pubblico e accessibile a tutti, uno degli itinerari sotterranei più grandiosi e affascinanti del mondo, dove è possibile viaggiare lungo i milioni di anni del passato e scoprire la storia dell’evoluzione della vita sul pianeta. Seconda tappa l’eremo di Santa Maria Infra Saxa, piccolo edificio addossato alla parete rocciosa per metà sospeso sul dirupo a strapiombo e il Santuario Madonna di Frasassi, noto anche come Tempio del Valadier perchè attribuito all’architetto Giuseppe Valadier. E poi l’abbazia di San Vittore delle Chiuse, uno dei monasteri benedettini più importanti del centro Italia, fondata nel XI secolo e costruita in blocchi di pietra calcarea. Il museo speleo-paleontologico e archeologico di San Vittore, a fianco dell’abbazia, istituito per custodire un fossile di ittiosauro ritrovato nel 1976 nel Comune di Genga. Il castello di Genga borgo medievale, accuratamente ristrutturato e paese natale di Papa Leone XII dei Conti della Genga con il suo museo Arte storia territorio. E infine la rocca medioevale Pierosara, castrum Petrosum o castel Petroso.