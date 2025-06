Aisa Stortini brilla nel nuoto sincronizzato: secondo posto alle Nazionali

Aisa Stortini continua a stupire. La perugina, che compirà 14 anni a settembre, continua a dimostrare di avere un talento straordinario nel nuoto sincronizzato. Sabato scorso, alle gare Nazionali che si tenevano a Colle di Val D’Elsa, che hanno visto partecipare tantissime atlete, Aisa si è classificata seconda, a meno di un punto della prima. Aisa è stata premiata da Giorgio Minisini, testimonial ai Campionati nazionali Libertas di Nuoto artistico Gold Serie A, Serie B e Master che ha regalato una coinvolgente esibizione ai suoi fan. Presente anche anche il presidente della Libertas Rari Nantes.

Per Aisa Stortini è una bella conferma, visto che la nuotatrice è ormai sotto i riflettori, nonostante la giovane età, da diversi anni. Nelle gare Nazionali, infatti, è da ben 4 anni consecutivi che sale sul podio. Aisa pratica nuoto sincronizzato nella piscina Pellini da 6 anni, grazie alla sua prima allenatrice Emilie ha scoperto il suo talento per la disciplina. Dopo tre anni ha iniziato ad allenarsi con Costanza Bardascini, sua attuale allenatrice. Non solo il nuoto, Aisa, infatti, ha partecipato, anche in questo caso con successo, a diversi concorsi di bellezza.