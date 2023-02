"Aiuole, i perimetri erano da sostituire"

L’Assessore al verde Elena Campagnolo smorza la polemica legate al perimetro delle aiuole: "Sottolineo che se qualcuno fosse stato presente al consiglio conoscerebbe quello che l’amministrazione ha in programma per il decoro urbano. Quando il consigliere di minoranza parla di protezioni in legno ‘gradevoli a vedersi’, parlando delle aiuole di Viale Leopardi, dimentica volutamente di dire che erano fradice, rotte e quindi da sostituire. Frammenti di legno rotti e sparsi potevano essere pericolosi, più delle aiuole sistemate ed in ordine, ma questo non è importante per il nostro consigliere, visto che non lo ha considerato importante quando era Assessore".