Aiuole, rotatorie e isole: si cambia per la "zona 30"

Partiranno nelle prossime settimane, forse già a febbraio i lavori per la realizzazione di aiuole, zebrature ‘sonore’, case avanzate dove la precedenza le hanno le bici sulle auto e una coppa rotatoria tra via Gramsci e via Rinaldi.

È quanto emerso lunedì sera a palazzo dei Convegni per la realizzazione della prima zona ‘30’ in città. Un incontro molto partecipato a cui hanno preso parte molti cittadini incuriositi per la novità ma anche arrivati per presentare proposte e chiedere controlli sul rispetto della velocità nelle strade cittadine.

"La strada è uno spazio condiviso – ha sottolineato l’assessore Valeria Melappioni - da parte di tutti: auto, bici e pedoni. Siamo consapevoli che questo progetto non andrà bene a tutti".

Poi sulla richiesta da parte di un cittadino di estendere la zona 30 al cavalcavia di via Gramsci: "Abbiamo preteso di ridisegnare quella parte fino al centro". E sui controlli: "E’ vero sono una necessità, ma la chiave sta nell’educazione perché non possiamo avere un poliziotto ad ogni angolo. La strada è anche delle auto ma è anche giusto usare la bici e scoprire magari che con questo mezzo si impiega meno ad arrivare a destinazione".

Al centro del dibattito la necessità di mettere in sicurezza gli attraversamenti in prossimità delle scuole e i marciapiedi. Entro l’estate dovrebbe entrare in vigore la zona 30 ricompresa fra le vie Gramsci, Sanzio, Rossini e viale Verdi, dall’incrocio con via San Francesco a via Gramsci. Previsti 110 giorni di lavori, al via nelle prossime settimane, per circa 120mila euro (di cui 91mila di contributo regionale) progettati dalla vecchia giunta e portati avanti dall’attuale. Si metteranno in sicurezza i tre incroci di via Gramsci con le vie Rinaldi (ex "7° cielo"), Rossini, Sanzio. Oltre alla "coppa rotatoria" di vi Gramsci sono previste riduzioni di carreggiate, isole pedonali di sicurezza, attraversamenti pedonali in evidenza.

Verranno eliminati alcuni parcheggi. Restano escluse via papa Giovanni XXIII che pure è collegata a via Gramsci e anche il viale della Vittoria perché, ha spiegato il progettista Massimiliano Pecci "per le dimensioni delle carreggiate ha una classificazione diversa". Si tratta di un primo stralcio di un piano generale di introduzione di zone 30 in città per una spesa complessiva di 544mila euro. "Un percorso lungo ha spiegato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – perché la sfida vera è quella della coscienza e consapevolezza".

