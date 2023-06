Aiutare i giovani a scoprire i loro talenti

Sei incontri per aiutare i ragazzi a scoprire i propri talenti e le proprie capacità e aiutarli a scegliere quale percorso effettuare dopo la scuola media, tenuto conto delle proprie inclinazioni. È il progetto appena realizzato da Confindustria Ancona, comitato territoriale comprensorio Fabrianese e le agenzie per il lavoro Adecco, Synergie, Manpower, Gi Group e Randstadt. Un progetto che come spiegano gli organizzatori "ha permesso ai ragazzi di sperimentarsi, lavorando sia in autonomia che in gruppo, e di ottenere un buon risultato sia in termini di attenzione che di obiettivo. Partendo dall’individuazione dei propri talenti, il percorso li ha portati a conoscere le competenze di base, fondamentali per essere un buon cittadino, quelle trasversali, che si apprendono in qualsiasi contesto fino a quelle tecnico-professionali, collegate ad un settore specifico. Alla fine del percorso, ogni alunno ha ricevuto un diario guidato, che potrà compilare e che lo agevolerà sia nella scoperta di sè che del mondo degli adulti". Hanno partecipato oltre 300 alunni delle scuole Aldo Moro, Marco Polo e Imoldi Romagnoli di Fabriano e le scuole medie di Sassoferrato. Una "best practice" che Confindustria Ancona e le agenzie per il lavoro intendono riproporre in Provincia.